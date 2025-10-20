体験を通して防災について学んでもらおうというイベントが19日、見附市で開かれました。このイベントは新潟県ホンダカーズが主催したもので、災害時の車中泊の注意点や電気自動車の活用方法などが紹介されました。訪れた人は実際に体験しながら災害への備えを考えていました。