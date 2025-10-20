JR西日本によりますと、きょう（20日）午後2時22分ごろ、のぞみ28号（東京行き）が、姫路～西明石駅間を走行中に、「ボン」という異常音を確認したため、車両と線路の点検を行っているということです。 【画像を見る】線路上で止まった新幹線の車窓 この影響で、山陽新幹線は上り・下りともに遅れが発生しています。 【影響線区】山陽新幹線：新大阪～岡山 まで一部列車で遅れJR西日本では、最新の運行状況について