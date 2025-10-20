ハーゲンダッツ ジャパンは、ミニカップ『クランチアーモンドキャラメル』を21日より期間限定にて全国で新発売する。【写真】とろ〜りキャラメルソースがたっぷり！『クランチアーモンドキャラメル』同商品は、カリカリ食感が楽しいキャンディングアーモンドに、濃厚な味わいのキャラメルを組み合わせた。秋冬にぴったりな、ぜいたくでやみつきになる味わいのアイスクリーム。近年、食感の楽しさからナッツスイーツが注目を