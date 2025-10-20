お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が20日、フジテレビの情報番組「サン!シャイン」（月〜金曜前8・14）に生出演した。番組では、特殊詐欺の口座ブローカーが摘発された事件を取り上げた。口座ブローカーは闇バイトを募集し銀行口座を開設させ、カードや口座情報を購入、特殊詐欺グループに転売する仲介役。正当な理由なく、通帳やキャッシュカードなどを譲り渡したり譲り受ける行為は犯罪になる。カズレー