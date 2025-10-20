一昨年、茨城県日立市役所の敷地で3人をはね、隣の東海村の役場にも車で突っ込んだ罪に問われている50代の男が、初公判で起訴内容を一部否認しました。【映像】抱えられながら連行される益子被告益子泰被告（55）は一昨年12月、日立市役所の前でイベントに参加していた3人を車ではねて重軽傷を負わせ、その30分後には東海村役場にも車で突っ込んだ殺人未遂の罪などに問われています。20日の初公判で、益子被告は車で突っ込ん