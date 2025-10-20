女優の柏木由紀子（77）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。1985年（昭60）8月12日の日航機墜落事故で43歳で亡くなった、夫で歌手の坂本九さんについて話した。坂本さんが亡くなって、今年で40年。司会の黒柳徹子（92）から「（取材に訪れる記者が）あの事故のことを、ご存じない方も多い時代になったんですって」と問われると、「たくさん取材を受けるんですけども。記者の方の年齢を聞いたりす