NHK稲葉延雄会長が20日、同局を通じ、訃報が公表された同局元会長の海老沢勝二さんを追悼するコメントを寄せた。稲葉会長は「海老沢元会長は、約7年半にわたりNHK会長の重責を担われ、その間、公共放送や放送文化の発展に多大なご貢献をされました」とコメント。「突然の訃報に接し、深く哀悼の意を表するとともに、ご遺族の皆さまに謹んでお悔やみを申し上げます」としのんだ。海老沢さんは10月19日午後10時5分、誤嚥（ごえん）性