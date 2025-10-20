女優の杉咲花（28）が19日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。同じくゲストで、24日公開の映画「ミーツ・ザ・ワールド」で共演の南琴奈（19）について宣言をした。南が占い師の星ひとみさんから「ストレスに気がつきにくく胃腸炎に注意の星っていうのが入ってます」と指摘されると、杉咲は「ちょっと！気をつけて！」と声をかけた。星さんが「琴奈ちゃんはストレスの痛みを感じ