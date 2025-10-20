巨人の吉川尚輝内野手は９年目の今季１０７試合に出場し、打率２割７分７厘、３本塁打、３２打点をマーク。故障で２度の離脱はあったものの、攻守の要としてチームを支えた。野球データの分析を手がける「デルタ社」によると、守備での貢献度を表す指標の「ＵＺＲ」は「９・９」で１２球団の二塁手でトップ。鋭い打球反応から生まれる広大な守備範囲と華麗なハンドリングで、今年も数々の美技でチームを救ってきた。泉口友汰