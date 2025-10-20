女優・倍賞千恵子、俳優・木村拓哉が２０日、東京・港区の東京タワーで映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（山田洋次監督、１１月２１日公開）のタクシーセレモニーに出席した。山田洋次監督の最新作。２０２２年に日本公開されたフランス映画「パリタクシー」が原作で、東京を舞台にタクシー運転手・浩二（木村）と、人生の終活に向かう８５歳のマダム・すみれ（倍賞）によるヒューマンドラマを描く。イベントでは劇中にも登場する