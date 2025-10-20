「最近、髪のボリュームが気になる……」と思ったら、今こそ頭皮を見直しておきたいタイミング健康な髪は、元気な頭皮から育つもの。まずは自分の頭皮の状態を知ることが、薄毛ケアの第一歩です。あなたの頭皮が〈健康タイプ〉か〈要注意タイプ〉か、さっそくチェックしてみて！薄毛対策の基本髪はたんぱく質でできており、毛根の毛母細胞が活発に働いてこそすこやかに育ちます。 そのために欠かせないのが、土台である「頭皮」の