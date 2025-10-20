アジア株上海株は上昇一服、支援策期待後退GDP減速も政府は目標達成に自信示す 東京時間14:07現在 香港ハンセン指数 25812.57（+565.47+2.24%） 中国上海総合指数 3866.09（+26.34+0.69%） 台湾加権指数 27702.09（+399.72+1.46%） 韓国総合株価指数 3799.62（+50.73+1.35%） 豪ＡＳＸ２００指数 9028.70（+33.41+0.37%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84405.44（+453.25+0.54%）