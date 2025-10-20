雲南省紅河ハニ族イ族自治州蒙自市のスーパーで商品を選ぶ消費者。（９月１０日撮影、蒙自＝新華社配信／薛瑩瑩）【新華社北京10月20日】中国国家統計局が20日発表した9月の社会消費財小売総額は前年同月比3.0％増の4兆1971億元（1元＝約21円）だった。うち自動車以外の消費財の小売売上高は3.2％増の3兆7260億元となった。1〜9月は前年同期比4.5％増の36兆5877億元で、自動車以外の消費財は4.9％増の32兆9954億元だった。