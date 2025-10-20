ＴＢＳ系「ひるおび！」が２０日放送され、自民党と日本維新の会の連立政権で、維新が閣外協力する方針であることについて議論した。番組では、両党は２０日夕にも連立政権合意文書に署名する見通しであることや、維新は閣僚や副大臣を出さない閣外協力であることを伝えた。毎日新聞専門編集委員の佐藤千矢子氏は、吉村洋文代表が当初は閣内に入ることを明言していたと指摘。そのうえで「（維新内に）ちょっと慎重にいこうと