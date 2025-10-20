北海道十勝地方の浦幌町で、北西の空に見られた「レモン彗星」。21日に約1300年ぶりに地球に最接近する＝19日午後6時46分（10秒露光、赤道儀使用）「レモン彗星」が21日、約1300年ぶりに地球に最接近する。国立天文台によると、今後、太陽に近づくにつれて明るさが増し、11月2日ごろまで観察の好機が続く。肉眼では見にくいが、日の入りから1時間ほど後、西の空の低い位置に向けてカメラを固定し、適切に設定すれば、緑がかった