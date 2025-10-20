「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午後２時現在でＪＤＳＣが「買い予想数上昇」で３位となっている。 この日、ソフトバンクを割当先とする第三者割り当てにより１６０万株の新株式を発行し資本・業務提携すると発表した。両社はこれまでもＡＩ関連ソリューションや、ソフトバンク子会社であるＧｅｎ－ＡＸのＡＩソリューションの開発などにおいて技術面及び人材面で連