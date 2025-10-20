浦和レッズは20日、公式Xを通じて選手に対するSNS上での誹謗中傷を行わないように改めて求めた。クラブは9月下旬に「一部選手の個人ソーシャルメディア(SNS)アカウントに対し、ダイレクトメッセージやコメントを通じて、人格を傷つけるような誹謗中傷を複数確認しております」と報告し、「当事者の心身に影響を及ぼすだけでなく、批判や叱咤激励の範囲を超えた、尊厳を脅かす明白な人権侵害です」と断じて誹謗中傷を行わないよ