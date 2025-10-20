ジュビロ磐田は20日、流通経済大柏高のDF増田大空(3年)が2026シーズン加入内定となったことを発表した。増田は鹿島アントラーズつくばジュニアユース出身の早生まれ。今年6月にはU-17日本代表のスペイン遠征メンバーに選出された。今夏は全国高校総体優秀選手にも選ばれている。流経大柏は2人のキャプテンを置く「ダブルキャプテン」制度を採用しており、増田はその一人を担当している。磐田は「チャンスメイクと高精度のキ