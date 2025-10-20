ハクバ写真産業は10月17日に、展示会に適した日本製アルミ額縁「HFA-03」に2Lサイズ、およびA4／A3／A3ノビサイズに新色・ホワイトを追加発売する。●位置決めのしやすい差し込み式「HFA-03」は、細身のフレームとワイドマットが作品を引き立たせる、展示会などに適したアルミ製額縁。コーナー金具のネジをゆるめることで短辺から出し入れが可能になる、位置決めのしやすい差し込み式フレームを採用するとともに、Vカットの