【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERの日本3rdアルバム『Starkissed』全曲の音源配信が、10月20日にスタート。併せて、タイトル曲「Can’t Stop」のMVが公開された。 ■TOMORROW X TOGETHERメンバーのソロシーンに注目 タイトル曲「Can’t Stop」は、強烈なシンセサウンドとリズムがリードするエレクトロファンクナンバーで、力強く繊細なTOMORROW X TOGETHERの歌声と調