俳優の倍賞千恵子、木村拓哉が20日、東京タワーの下で行われた映画『TOKYOタクシー』（11月21日公開）タクシーセレモニーに登壇した。山田洋次監督の最新作となる今作で、木村は山田監督ならではのエピソードを披露した。【写真】まじで絵になる⋯倍賞千恵子をエスコートをする木村拓哉本作は、フランスで初登場新作1位を獲得、2022年に日本でも公開されヒットしたフランス映画『パリタクシー』が原作。昭和から平成、令