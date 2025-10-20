Souのワンマンライブ＜Sou LIVE 2025『水想レグルス』＞が10月19日、東京・豊洲PITにて開催された。同公演は2015年12月にリリースされた1stアルバム『水奏レグルス』の10周年を記念した一夜限りのプレミアムライブ。それを目撃するため、全国各地から数多くの観客が集まった。10年前のSouの声と、今のSouの声のユニゾンのライブタイトルコールの後、宇宙や夜空を想起させるSEとともにバンドメンバーが登場し、それに続いてSouが現