INIの新冠番組『DELISH INI』が、11月6日より「Lemino(R)」で独占配信開始することが決定した。『DELISH INI』では、INIが世界各地で愛されるレシピで料理対決をし、パフォーマンスだけでなく料理の腕でも魅了できるかを競う。試食を担当するのはシークレットゲストとして登場する、INIにゆかりのある人物。料理と並行しながらのゲスト予想やゲストとのトークにも注目だ。また本番組は、第1話は広告付き無料配信にて視聴することが