香港国際空港で、貨物機が滑走路を外れて海に転落した/Tyrone Siu/Reuters香港（ＣＮＮ）香港国際空港で２０日未明、貨物機が滑走路を外れて海上に落下する事故があり、空港職員２人が死亡した。香港航空当局が明らかにした。事故は現地時間の２０日午前３時５０分ごろ発生。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ドバイから到着したトルコのＡＣＴ航空が運航するボーイング機が滑走路を外れ、機体が真っ二つに分裂した。同機はその場にいた