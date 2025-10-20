俳優の遠藤憲一（６４）が１９日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。妻との馴れ初めを語った。番組にゲスト出演した遠藤は、自身のマネージャーもしている妻との出会いに言及。馴れ初めは「２５歳ぐらいだった」と話し「友人に頼まれて舞台の脚本書いて演出した時に手伝ってもらったのね。それがきっかけで好きになって付き合うようになったって感じで。一目ぼれでしょうね。可愛らしかったですよ」と振り返った。遠