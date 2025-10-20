11月26日に発売となる乃木坂46・40枚目となるシングルの選抜メンバーが決定し、甘い色使いが印象的な新ビジュアルが公開となった。2月に初お披露目となった6期生から、鹿児島県出身の瀬戸口心月と秋田県出身の矢田萌華の2人が初選抜・ダブルセンターを務める。タイトルは「ビリヤニ」に決まった。【写真】櫻坂46・山崎天＆乃木坂46・遠藤さくら、“坂道レア2ショット”公開「めちゃくちゃ可愛い」「尊すぎる」矢田はセンター