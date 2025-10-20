大相撲ロンドン公演大相撲のロンドン公演は現地時間19日、ロイヤル・アルバート・ホールで千秋楽が行われた。連日英国で話題を集めている力士たち。日本人にはお馴染みの、力士たちの能力が英国人を驚かせた。視線を集めたのは、驚異的な柔軟性だった。力士が足を高く上げて四股。両脚が「I」の字になるほどの開脚で、観客からは拍手が起きた。力士の柔軟性は、日本の相撲ファンの間ではよく知られているが、英ファンには新鮮