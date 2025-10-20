韓国の1人あたり国内総生産（GDP）順位が、昨年の世界34位から今年は37位へと3ランク下がるという国際通貨基金（IMF）の見通しが示された。一方、台湾は38位から35位へと3ランク上昇し、22年ぶりに韓国を追い抜く見込みだという。20日、韓国銀行などによると、IMFは15日に発表した報告書「世界経済見通し（World Economic Outlook）」で、今年の韓国の1人あたりGDPを3万5962ドルと予測した。これは昨年（3万6239ドル）に比べて0．8