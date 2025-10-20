中国中車が公開した文化観光列車「氫春号」。（長春＝新華社記者／唐銘沢）【新華社長春10月20日】中国の鉄道車両製造大手、中国中車（CRRC）は16日、吉林省長春市で国内初となる水素を動力源とする観光列車「氫春号（けいしゅんごう）」を公開した。中国のグリーン（環境配慮型）軌道交通分野での画期的進展であり、水素による未来の都市モビリティーは新たな段階に達した。氫春号はレトロな赤い外観で、全