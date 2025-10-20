ハワイアンテイストのグルメバーガー＆サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」にて、『スモーク モントレージャックチーズ ベーコン バーガー』をはじめとする「スモーク モントレージャックチーズ」を使用した新商品3種が、2025年10月22日(水)より期間限定で販売！大人気のスモークチーズバーガーに加え、新作のチキンバーガーとサンドウィッチがラインナップ。同日より、『オニオンリング』がレギュラーメニューとして復活し