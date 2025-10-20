モデルでフルート奏者のCocomi（24）が20日、自身のインスタグラムを更新。女優でモデルの妹Koki,（22）とのツーショットを公開した。「妹があげてた写真の別バージョン載せときます」とつづり、Koki,とのツーショットを公開。「会いに行ったぜ」と妹に会いに行ったことも明かした。Koki,は19日に自身のインスタグラムを更新し、「会いに来てくれたここさん」と駅の改札での仲睦まじい姉妹ショットを披露していた。Cocomi