和平で合意したパレスチナ・ガザ地区で、兵士への攻撃に対する報復としてイスラエル軍が空爆し、少なくとも42人が死亡しました。【映像】ケガをして運ばれる子どもイスラエル軍は19日、ガザ地区南部などでハマスの関連施設に空爆したと発表しました。中東メディアは、ガザ全域で少なくとも42人が死亡したと伝えています。イスラエル軍の兵士2人が死亡した攻撃に対する報復だと主張する一方、ハマス側はイスラエル軍を狙った