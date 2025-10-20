タイ・エアアジアは、バンコク/スワンナプーム〜チェンライ・ナコーンシータンマラート線を10月1日に開設した。バンコク/スワンナプーム〜チェンライ線は1日2往復、バンコク/スワンナプーム〜ナコーンシータンマラート線は同1往復をそれぞれ運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。バンコク/ドンムアン発着を合わせると、チェンライへは1日最大8往復、ナコーンシータンマラートへは1日4往復を運航することになる。バンコク2