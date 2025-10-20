大阪・関西万博の閉幕（13日）から1週間たった20日、オフィシャルストアの「新設」が発表された。「2025 大阪・関西万博オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店」が、10月24日にオープンする。【画像】ミャクミャクが買い物楽しむ…万博オフィシャルストア新店舗ビジュアル2025年日本国際博覧会協会と2025 大阪・関西万博マスターライセンスオフィスは「万博会期中、連日多くの来場者で賑わったオフィシャルストア。