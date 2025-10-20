日本ハム・新庄剛志監督が２０日、インスタグラムを更新。ＣＳファイナルＳ・ソフトバンクとの最終決戦に向けて、決意を記した。０勝３敗の崖っぷちから３連勝。「ドラマ」完結へ逆王手をかけた。新庄監督は「３勝３敗最終決戦どこかに神様はいましたさぁどちらが勝つかワクワクしながら観といてばい」と絵文字をつけてメッセージ。今季のチームスローガンは「大航海は続く」。ナイターで行われる大一番へ出航した