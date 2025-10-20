群馬県館林市の駐車場から大型のSUV1台を盗んだとして、ブラジル国籍の男が逮捕されました。【映像】連行されるブラジル国籍の男コレイア・サトウ・マルセロ容疑者（25）は16日仲間と共謀し、館林市の駐車場から大型のSUV1台・250万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、コレイア容疑者は車にコードをつないでカギを開ける「CANインベーダー」を使って車を盗んでいました。また、この車を盗まれたもの