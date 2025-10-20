日本冷凍食品協会(冷食協)は17日と18日の2日間、サナギ新宿で「手間抜きレストラン」を開催した。同イベントでは、「冷凍食品は、手抜きじゃなくて、手間抜き」をコンセプトに、4つのエピソードからその日の気分で選べる冷凍食品のアレンジメニューを、2日間で合計1,018食分無料提供した。〈冷凍食品は「手間抜き」を訴求〉17日の午前、サナギ新宿前イベントスペースにて藤江太郎会長と俳優の大友花恋さんを招き、トークセッション