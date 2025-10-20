女優の南琴奈（19）が19日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。友達について明かした。占い師の星ひとみさんから「友達が少ない星持ってるから、仲良い人が限られてるし、家に遊びに来られる人はいないし、同じ人とずっといるし、友達ずっと一緒じゃん」と指摘されると、「うわっ！スゴい」と驚いた。そして「私、基本的に友達が少なくて。みなさんからよく言われるのは『社交