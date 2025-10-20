【モデルプレス＝2025/10/20】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが10月19日、自身のInstagramを更新。ハワイでのプライベートショットを公開した。【写真】あ〜ちゃん「スタイル抜群」ハワイでのミニスカ姿◆Perfumeあ〜ちゃん、ハワイで美脚披露あ〜ちゃんは「Hello Hawaii」と記し、アクティビティを楽しむ様子や砂浜でのショットなどハワイでの動画や写真を複数投稿。リゾート感あふれる麦わら帽子にミニ丈のキャ