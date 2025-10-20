アイドルグループ・乃木坂46の40枚目となるニューシングルのタイトルが、「ビリヤニ」に決定した。今年2月にお披露目となった6期生から、鹿児島県出身・瀬戸口心月と秋田県出身・矢田萌華の2人がWセンターを務める40枚目のシングル。そのタイトルは「ビリヤニ」。前作の「Same numbers」がクールなダンストラックになっていたが、今作は、いま大ブームとなっているインドやパキスタンの炊き込みご飯“ビリヤニ”と同じ名前のタイト