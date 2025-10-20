ようやく訪れる結婚も、いざ近づいてくると準備や不安で二人の関係がギクシャクしがち…。たとえば彼女がマリッジブルーらしき症状を見せたとき、どんな対応をするのがベターなのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性244名に聞いたアンケートを参考に「『彼女がどうやらマリッジブルーになっている…』と気づいたときの対応」をご紹介します。【１】「君の気持ちが落ち着くまで、いつまでも待つよ」と包容力を見せる