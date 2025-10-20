お金に関してのトラブルは誰にでも起こりうるものですが、時に関係の修復が難しいほどにこじれてしまうことがありますよね。義母の預金が減っていたことから夫とほぺ美さんが細かく計算し、キャッシュカードを預かっていた義姉に確認してみることに。しかし、義姉は「そこまで使ってない。何かの間違い」と一言も謝罪をすることがありません。さらには義母への借金も発覚し、あまりに自分勝手な義姉に義母の我慢も限界に…。