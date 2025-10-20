◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）３冠最終戦は２連勝中のゲルチュタール（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）に注目したい。前走の日本海Ｓは直線入り口で先頭に立ち、２着馬との長い競り合いを首差で制した。同レースは近年菊花賞と相性が良く、２３年の勝ち馬ドゥレッツァが１着、２４年のヘデントールは２着と結果を残している。担当の房野助手は「どこまでもミ