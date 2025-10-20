18日、箱根駅伝の予選会が都内で行われ、本大会への出場10枠をかけて42校がタイムを競いました。2026年1月2日・3日、仲間と箱根を走るために努力を重ねてきた各大学の選手。バンキシャ！は、箱根へのリベンジに燃える選手たちを取材しました。【真相報道バンキシャ！】■夢の箱根路へ「予選会」...上位10校を目指して18日、午前7時過ぎ。自衛隊立川駐屯地。バンキシャ！「選手のウオーミングアップが進んでいます」そこは、普段と