5人組グループ「KEY TO LIT（キテレツ）」の佐々木大光（23）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。先輩グループのメンバーについて語った。自身のアピールポイントを「名だたる先輩に可愛がられます」と紹介。プライベートでも関わりの深い人物として「timelesz」佐藤勝利の名前を挙げた。MCの「ハライチ」澤部佑から「勝利くんピンポイントに気に入られるコツってあるの？」と質問が。「勝利くんは