ＤｅＮＡは２０日、相川亮二新監督の就任を正式発表。退任する三浦大輔前監督と同席し、神奈川・横浜市内の球団事務所で会見を行った。新監督の背番号は「８１」が継承されることも併せて発表された。会見の冒頭、木村球団社長が相川新監督を選任した理由について、大きな２点に言及。「新任の監督ですが、三浦監督が築いてきた４年連続Ａクラスの礎をもとに進化させていただくことを念頭に置き、今のチーム状況がよく分かって