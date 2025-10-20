＜日本オープン最終日◇19日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞今年8月末にマスターズを主催するオーガスタ・ナショナルGCとR&Aが共同で、日本オープン優勝者に両トーナメントの出場資格を付与すると発表されていたが、片岡尚之がその出場権を見事に射止めた。【写真】優勝インタビューで涙を見せる片岡尚之世界のナショナルオープン6大会の勝者が、翌年の両メジャーに出場できるというもので、日本オ