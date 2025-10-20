＜ファンケルクラシック最終日◇19日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6986ヤード・パー72＞「悔しいと、残念しかないですよ」。20ホールの激闘を終えた宮本勝昌の表情には、勝ち切れなかった無念さが、ただただにじんだ。【写真】コースを疾走するシカさん地元で3連覇がかかっていた。大会開催前から宮本のそばを通るひとたちがエールを送る日々。「会う人、会う人に声をかけてもらえるのは本当にうれしいですよ。そう言って