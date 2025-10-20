＜ドミニオンエナジーチャリティクラシック最終日◇19日◇ザ・CC オブ バージニア（バージニア州）◇7025ヤード・パー72＞PGAチャンピオンズツアー（米シニア）のプレーオフシリーズ初戦が終了した。【写真】昨年は芹澤信雄も肌診断！結果は…藤田寛之は3バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「72」でプレー。トータル1オーバー・46位タイで大会を終えた。この結果、ポイントランキングは1ランクダウンの65位。上位54人に絞られる