日本維新の会の吉村代表は、連立政権樹立でけさ自民党側と実質的に合意したことを明らかにしました。きょう午後6時に両党の党首が正式に関連文書に調印するということです。国会から中継です。連立に向けた協議が正式合意となる見通しとなり、あすの総理大臣指名選挙では、高市総裁が女性初の総理大臣に選出されることが確実な情勢となりました。日本維新の会吉村洋文 代表「きょうの朝、私から高市総裁に電話をして、『連